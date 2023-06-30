Manyas Cumhuriyet Mahallesi'nde "11. Gürcü Şenliği" düzenlendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde geleneksel olarak organize edilen "Gürcü Şenliği" gerçekleştirildi.

Kafkasya'dan 1880'li yıllarda göç eden Gürcü asıllı vatandaşların torunlarının yaşadığı, Sultaniye olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla günümüzdeki adıyla değiştirilen şenliğin ilki 2010 yılında "Çven Çvena" (Biz Bize) adıyla Cumhuriyet Köyü Kalkındırma, Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneğince düzenlendi.

2010'dan itibaren yapılan ve salgın nedeniyle 3 yıllık aranın ardından 11'incisi gerçekleştirilen şenliğe, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Jangjava ile Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, çevre il ve ilçelerden Gürcü kökenli vatandaşlar ve mahalle halkı katıldı.

Büyükelçi Jangjava, programda yaptığı konuşmada, davetlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür ederek, Türklerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Etkinlikte yerel şair ve yazarların söyleşilerine yer verildi. Mahalle gençlerinin şarkılar söylediği, halk dansları gösterilerinin sunulduğu etkinlikte pişi ve Manyas kelle peyniri ikram edildi.



Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Didem Coşkun ise etkinlikle ilgili açıklamasında, çok geniş katılımlı, çok güzel bir şenliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Derneğin faaliyetlerine değinen Coşkun, "Dilimizi yaşatmaya çalışıyoruz, şenlik dolayısıyla birbirimizi görüyoruz, özlem çekenler özlem gideriyorlar. Öğrencilerimize burslar veriyoruz. Burada hem kültürel hem bilimsel anlam da çalışmalar yapıyoruz. Türkiye ile Gürcistan arasında iyi bir köprü oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.



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