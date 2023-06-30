Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları "KB-20" ve "KB-4510" sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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