Yeşilçam artistlerinin pek bilinmeyen fotoğrafları dijital arşive kazandırıldı

BALIKESİR (AA) - SERGEN SEZGİN - Balıkesirli 89 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in aralarında unutulmaz Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi dijital ortamda hayat buldu.

Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı.

Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu.

Esmer, bu stüdyoda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti.

Emektar fotoğrafçının hem sanatçıların pek bilinmeyen portreleri hem de yaşama dair onlarca fotoğrafı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından başlatılan projeyle dijital ortama aktarıldı ve arşive kazandırıldı.

- "Fotoğraf dünyasında alaylı olmama rağmen tanınır hale geldim"

Ahmet Esmer, AA muhabirine, fotoğraf çekmeye "alaminüt" makinelerle başladığını söyledi.

Stüdyo ortamına geçtikten sonra gençliğinin kırmızı lamba, karanlık oda ve banyo kokularıyla geçtiğini anlatan Esmer, fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın fotoğraflarının, bakış açısını değiştirdiğini dile getirdi.

Sağdıç'ın fotoğraflarını ilk kez bir sergide görmesinin kendisi için milat olduğunu belirten Esmer, şöyle devam etti:

"Eskiden Balıkesir'de Atatürk Parkı'nda ustalarımızın gönderdiği 6:9 makinelerle fotoğraflar çekerdik. Filmleri, kartları karaborsadan alırdık. Her şeye rağmen ekmeğimi bu işten çıkarmaya çalıştım. Gelin fotoğrafları çekerdim. Evlatlarımı böyle yetiştirdim. Alaylı olmama rağmen sanatsal yönden de çalışmalarım oldu. Birçok yerde ve müzelerde fotoğraflarım var. Bunlar beni onurlandırıyor. Fotoğraf dünyasında alaylı olmama rağmen tanınır hale geldim."

Ünlü oyuncu Avni Dilligil ile yaşadığı bir anısını aktaran Esmer, sanatçının Anadolu'dan kendisine mektuplar geldiğini anlattığını dile getirdi.

Dilligil'den para isteyenler olduğunu anlatan Esmer, "O zamanlar çekilen Türk filmlerinde Belgin Doruk'un zengin fabrikatör babası rolündeydi. Anadolu'da birçok insan zengin olduğunu düşünüp para istiyormuş. Bunu anlatınca gülmüştük. Sonrasında fotoğrafını çekmiştim." dedi.

Esmer, fotoğraflarını bizzat basarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde beğeniye sunduğu sergilerinin büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Onlar benim için çok mühim, kıymetli. Bu fotoğrafların Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansında arşivlenmesi beni çok mutlu edecek. Kendilerine teşekkür ederim. Bunlar benim için sağlığımda gördüğüm beni onore eden mühim şeyler. Bana göre bunlar torunlarıma bırakacağım en büyük hatıra." diye konuştu.





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