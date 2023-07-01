Balıkesir'de ormanda ıhlamur toplarken düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda ıhlamur toplayan bir kişi 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çobanhamidiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Doğramacı (55), ıhlamur toplamak için çıktığı ormanlık alanda dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düştü.

Bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Doğramacı'yı bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Doğramacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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