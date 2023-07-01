Balıkesir'de ormanda ıhlamur toplarken düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda ıhlamur toplayan bir kişi 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çobanhamidiye Mahallesi'nde yaşayan Zeki Doğramacı (55), ıhlamur toplamak için çıktığı ormanlık alanda dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düştü.
Bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Doğramacı'yı bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı.
Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Doğramacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.