Balıkesir'de Şahindere Kanyonundan düşen kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelen Ş.İ, gezmek amacıyla gittiği Şahindere Kanyonunda dengesini kaybederek düştü.



Kayalıklardan bir kişinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.



İhbarın alınması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Altınoluk Mahallesi Şahindere Kanyonunda kayalıklardan düşerek diz kısmında kaval kemiği kırılan Ş.İ. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılan Ş.İ, ilk müdahalesinin ardından 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.





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