Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Bezirci Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinlerinin de destek olduğu yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.









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