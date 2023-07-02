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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

AA

Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-beyazlı ekip, kulübün 600 Evler Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde topbaşı yaptı.

Yeni transfer Doğan Can Davas'ın izinli olduğu için katılmadığı çalışmalara tam kadro başlayan Bandırma ekibi, antrenmanlarını 11 Temmuz'a kadar tesislerinde sürdürecek.

13 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek Bandırmaspor, buradaki çalışmalarını ise iki dönem halinde gerçekleştirecek.

Ersan Parlatan, basın mensuplarına açıklamasında, hem çok hem de iyi çalışarak olumlu işler yapmak istediklerini belirtti.

Kulüp basın sözcüsü Erol Rüzgar ise yeni sezona güçlü bir şekilde girmek istediklerini dile getirdi.

Forvet hattına Arjantinli Raul Bobadilla'yı alan Bandırmaspor, Surinamlı Florian Marc Jozefzoon ile kanat hattını güçlendirdi.

Yerli oyuncu transferinde Giresunspor'dan Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Altınordu'dan Emirhan Aydoğan ile anlaşan bordo-beyazlı takım, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan ve Mert Çelik ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Berkan Mahmut Keskin'in yanı sıra Remi Mulumba ve Levent Ayçiçek ile de sözleşme yeniledi.

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