BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BALIKESİR (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Cemiyet binasını gezen ve başkan Ramazan Demir'den bilgi alan Erkılınç, kentteki gazete sahipleriyle de bir süre sohbet etti.

İnternet gazeteciliğinin önemine vurgu yapan Erkılınç, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Erkılınç'a "Karesi Gazetesi" kitabını hediye etti.

Ziyarette, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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