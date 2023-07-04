Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hasan Üzüm (68) yönetimindeki 10 AKB 24 plakalı otomobil, Aşağıyapıcı Mahallesi'nin domuz geçidi mevkisinde Semra Yamaner (69) idaresindeki 10 PL 846 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve Semra Yamaner'in aracındaki Feride Pekel (71) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Üzüm, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yol, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

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