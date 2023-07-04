Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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BALIKESIR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 18'inci gününde sürüyor.

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de destek verdi.

Korhan Berzeg'i, Dereköy ve Gündoğan mahalleleri arasındaki dere kenarı ve ormanlık alanda arayan ekipler, herhangi bir ize rastlayamadı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Berzeg'in kızları ve eşi Angela Berzeg'in Gönen'den ayrıldığı öğrenildi.

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