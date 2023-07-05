Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

AA

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 19. gününde devam ediyor.

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de destek veriyor.

- "Azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Arama çalışmalarına ilişkin bilgi almak amacıyla ilçeye gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Gönen Kaymakamlığında toplantı düzenledi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Şıldak, arama çalışmalarının çok yönlü sürdüğünü söyledi.

Günde ortalama 50 ila 70 civarı personelin arama çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Şıldak, şöyle devam etti:

"Çalışmalar her yönüyle devam ediyor. Şu ana kadar 136 kilometrekarelik bir alan taranmış durumda. Bu alan birkaç kez gözden geçirildi. Şimdi de Armutlu Mahallesi'ne bizzat giderek çalışmaları yerinde de gözlemleyeceğiz. Çalışmanın adli boyutunu da Gönen Savcılığımız sürdürüyor. Yapılabilecek olan tüm çalışmalar en kapsamlı şekilde, dört dörtlük şekilde sürdürülmüştür. Çalışma yürüten ekiplerimizi tebrik ediyorum. En kısa zamanda ve sağ salim şekilde vatandaşımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Sonuna kadar azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Vali Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Olayı tüm yönleriyle mercek altında tutuyoruz, bütün yönleriyle inceliyoruz. En kapsamlı şekilde arama çalışmalarımız ve adli süreç devam ediyor." dedi.

Şıldak, daha sonra Berzeg'in kaybolduğu mahalleye giderek evinin çevresinde ve bölgede yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Arama çalışmalarında şu ana kadar Korhan Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de mobilya mağazasında çıkan yangın ...
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama ...
Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ...
Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna ...
Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı -Yeniden
YEREL HABERLER Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi ...
Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi Gönen'den ayrıldı
YEREL HABERLER Berzeg'i arama çalışmalarında 18'inci gün; ailesi ...
Balıkesir'de boğulma tehlikesi atlatan bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de boğulma tehlikesi atlatan bir kişi ...
Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri koruma altında
YEREL HABERLER Kazdağı Milli Parkı'nın şakayık ve mavi sümbülleri ...
Ayvalık'tan son takviye Mervan
YEREL HABERLER Ayvalık'tan son takviye Mervan
Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti
ERDEK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
YEREL HABERLER ERDEK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 ...
Erdek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Erdek'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Balıkesir'de otomobilin motor bölümünde bir gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin motor bölümünde bir gün ...
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 ...
Balıkesir'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı ...
BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
YEREL HABERLER BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan Balıkesir Gazeteciler ...
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama ...
Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı çevresinde aranıyor
YEREL HABERLER Korhan Berzeg, görüldüğü iddia edilen Gönen Çayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.