Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ihlal edenlere yönelik istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile 52 obje ve figür ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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