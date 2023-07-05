Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni ve zamlı apartman görevlisi maaşı belli oldu!

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, stoper Taha Batuhan Yayıkcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Fatih Karagümrük, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı.

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