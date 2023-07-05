Balıkesir’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 2 bin 130 sikke ile 52 obje ve figür ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Bandırma ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak isteyen şüphelinin evine baskın yapıldı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 2 bin 130 sikke ile Roma dönemine ait 52 obje-figür ele geçirildi.

Olaya karışan şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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