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        Konakpınar Gençlik Merkezi'nde ilk kamp ateşi yandı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 15:27
        Konakpınar Gençlik Merkezi'nde ilk kamp ateşi yandı

        BALIKESİR (AA) - Altıeylül Belediyesi'nin hizmete açılan Konakpınar Gençlik Merkezi'nin ilk misafirleri Çocuk Üniversitesi öğrencileri oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konakpınar Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklara eğitmenler tarafından izcilik, kamp yapma, çevre temizliği konularında ders verildi.

        Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan 33 öğrenci, akşam yakılan kamp ateşinin başında şarkılar söyledi. Belediye Başkanı Hasan Avcı da eşlik etti. Ahşap evlerde konaklayan öğrenciler, sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Avcı, Konakpınar Gençlik Merkezi'nden gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların faydalanacağını ifade etti.

        Gençlerin doğayla iç içe kamp yapabildiği merkezde, 8 odalı otel binası, restoran ve 12 ahşap ev bulunuyor.

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