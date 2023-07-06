Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı Türkiye Ofisi, Balıkesir'de açılacak

BALIKESİR (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı Türkiye Ofisi, Balıkesir'de açılacak.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılan önemli bir adımı temsil eden ofis, Türkiye'nin geleceğine yön verecek sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yapacak.

SDG Şehirler Ağının Türkiye Ofisinin yanı sıra BM ile birlikte Dünya Çevre Durum Merkezinin Balıkesir'e kazandırılması için çalışma başlatıldı.

BM Çevre Programı (UNEP) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kurulacak Dünya Çevre Durum Merkezi, veri ve bilgi platformu görevi görecek.

Kullanıcıların dünya çevre durumuyla ilgili verilere, bilgilere ve bilgi hizmetlerine neredeyse gerçek zamanlı erişmelerini, bunları görselleştirmelerini, paylaşmalarını ve indirmelerini sağlayacak merkez, Balıkesir ve Türkiye için büyük kazanım olacak.

Bu platform, jeo-uzamsal, dijital kütüphaneler, veriye dayalı değerlendirmeler, öngörüler, küresel çevresel izleme, iletişim, vatandaş bilimi ile BM ülke ekiplerine ve ilgili Ortak Ülke Analizine desteği entegre ederek UNEP'in küresel, çevresel veri stratejisini uygulayan birincil dönüşümsel değişim aracı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Her yatırımımızda, her adımımızda sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya ve iklim eylemlerini yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz. Şimdi de BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağının Türkiye Ofisi ve BM Dünya Çevre Durum Merkezini Balıkesir'e kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.