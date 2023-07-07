Balıkesir'de 4. Aromaterapi Festivali'nde aromatik bitki hasadı yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen 4. Aromaterapi Festivali'nin ikinci gününde aromatik bitki çeşitleri toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Burhaniye ilçesinde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezindeki (BAÇEM) tarlalarda, Yargıtay Onursal Birinci Başkanı Rüştü Cirit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, UCLG Mewa Genel Sekreteri Mehmet Duman ve vatandaşlar lavanta, ekinezya ve gül hatmi çiçeği hasadı yaptı.

Yılmaz, festivalde, BAÇEM'in tüm Türkiye'ye hizmet ettiğini ve birçok büyükşehir belediye başkanına da ilham kaynağı olduğunu söyledi.

- "Çiftçilerimizi gelir getirici sözleşmeli tarım uygulamalarına dahil ediyoruz"

BAÇEM'de tohum yetiştirdiklerini, kümeleştirilmiş yetiştirme yöntemini uyguladıklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizi gelir getirici sözleşmeli tarım uygulamalarına dahil ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve eczacılarla anlaşmamız var. Burada ürettiğimiz tohumlarla, ekstratlarla toptan alımlara imkan sunuyoruz. Çiftçilerimizi yetiştirdikleri ürünlere katma değer katacakları yeni gelişmelerden haberdar ediyor ve uygulamalarında danışmanlık yapıyoruz. Yıl boyunca devam eden birçok kursumuz var. Bu kurslardan mezun olan kişiler, kendi markalarını oluşturarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor."

Kazdağları'nda 800 çeşit endemik bitki bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bununla ilgili bir kitap çalışmamız var. Bu konuda çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu 800 çeşit bitkinin her birinin tohumlarını topladık, laboratuvarlarımızda saklıyoruz. Ata tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Böylelikle yüzlerce yıl varlığını sürdürebilecekler. İda Madra Jeopark alanındayız. Balıkesir'i, 12 ay boyunca devam eden ve sürdürülebilir bir turizm şehir haline getiriyoruz." diye konuştu.