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        Balıkesir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

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        Giriş: 08.07.2023 - 00:21
        Balıkesir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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