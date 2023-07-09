Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 12:39
        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Üniversitenin merkez yerleşkesindeki Spor Vadisi'nde yer alan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar diledi.

        Konuşmanın ardından, fakülte ve meslek yüksekokullarını birincilikle bitiren öğrenciler kütüğe plaket çaktı.

        Programda, dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri takdim edildi. Mezuniyet belgelerini havaya kaldıran öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekildi.

        Öğrenciler, daha sonra geri sayım ve müzik eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

        Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademik ve idari personeller ve aileler de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü'ne tecrübeli sol bek
        Ayvalıkgücü'ne tecrübeli sol bek
        Su kuyularında Korhan Berzeg'e ait iz arandı
        Su kuyularında Korhan Berzeg'e ait iz arandı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 20'nci gün: UMKE ve KBRN, dere yatakları ile su kuyularına yoğunlaştı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 20'nci gün: UMKE ve KBRN, dere yatakları ile su kuyularına yoğunlaştı
        Taha Batuhan Bandırmaspor'da
        Taha Batuhan Bandırmaspor'da
        Ayvalık'ta Hamit kaldı
        Ayvalık'ta Hamit kaldı
        Balıkesir'de 2 bin 139 sikke ve 52 tarihi obje ele geçirildi
        Balıkesir'de 2 bin 139 sikke ve 52 tarihi obje ele geçirildi