Sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor taraftarlara açık antrenman yaptı

BALIKESİR (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, taraftarlara açık antrenman yaptı.

Örnek Sanayi Sitesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde yapılan antrenmana taraftarlar da katılarak futbolculara moral verdi.

Kulüp Başkanı Onur Göçmez'in de takip ettiği antrenman sonrası taraftarlar ve futbolcular fotoğraf çektirdi.

Başkan Göçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'daki kamp dönemine tam takım olarak katılmak istediklerini söyledi.

Takımın yaş ortalamasını gençleştirme çabası içinde olduklarını belirten Göçmez, "Hocamız her mevkide iki futbolcu istiyor. Biz de birçok mevkide oynayacak futbolculara yöneldik. Transfer ettiğimiz futbolcular farklı mevkilerde oynayabilen futbolcular." diye konuştu.

Göçmez, konuşmanın ardından teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek yeni sezonun iyi geçmesi temennisinde bulundu.