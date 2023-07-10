Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı.
Çanakkale - İzmir kara yolu Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında R.A'nın kullandığı 09 FJ 025 plakalı hafif ticari araç Y.G. idaresindeki 41 ANP 131 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince araçların elektrik akımları kesilerek muhtemel yangın önlendi.
Her iki araçta bulunan 3 yaralıyı 112 ekipleri Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.