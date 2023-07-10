Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:11
        Balıkesir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı.

        Çanakkale - İzmir kara yolu Burhaniye Devlet Hastanesi kavşağında R.A'nın kullandığı 09 FJ 025 plakalı hafif ticari araç Y.G. idaresindeki 41 ANP 131 plakalı otomobil çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tedbir amaçlı olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince araçların elektrik akımları kesilerek muhtemel yangın önlendi.

        Her iki araçta bulunan 3 yaralıyı 112 ekipleri Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj
        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj
        Korhan Berzeg, metruk ve şüpheli binalarda arandı
        Korhan Berzeg, metruk ve şüpheli binalarda arandı
        Ayvalıkgücü'ne tecrübeli sol bek
        Ayvalıkgücü'ne tecrübeli sol bek
        Su kuyularında Korhan Berzeg'e ait iz arandı
        Su kuyularında Korhan Berzeg'e ait iz arandı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 20'nci gün: UMKE ve KBRN, dere yatakları ile su kuyularına yoğunlaştı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 20'nci gün: UMKE ve KBRN, dere yatakları ile su kuyularına yoğunlaştı
        Taha Batuhan Bandırmaspor'da
        Taha Batuhan Bandırmaspor'da