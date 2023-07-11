Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 01:39
        Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" tarafından durdurulan botta yakalanan 27 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj
        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj
        Korhan Berzeg, metruk ve şüpheli binalarda arandı
        Korhan Berzeg, metruk ve şüpheli binalarda arandı
        Ayvalıkgücü'ne tecrübeli sol bek
        Ayvalıkgücü'ne tecrübeli sol bek
        Su kuyularında Korhan Berzeg'e ait iz arandı
        Su kuyularında Korhan Berzeg'e ait iz arandı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 20'nci gün: UMKE ve KBRN, dere yatakları ile su kuyularına yoğunlaştı
        Berzeg'i arama çalışmalarında 20'nci gün: UMKE ve KBRN, dere yatakları ile su kuyularına yoğunlaştı
        Taha Batuhan Bandırmaspor'da
        Taha Batuhan Bandırmaspor'da