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        Manyas'ta TMO hububat alım merkezi açıldı

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        Giriş: 11.07.2023 - 09:23
        Manyas'ta TMO hububat alım merkezi açıldı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alım merkezi açıldı.

        Manyas'ın kırsal Akçaova Mahallesinde ki TMO hububat alım merkezinin açılışına Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü Salih Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ve yönetim kurulu üyeleri ile çiftçiler katıldı.

        Hububat alımlarının günlük 500 ton ile başladığı ileriki günler de bu rakamın arttırılacağı açıklandı. TMO Bölge Müdürü Aksu, alımların son römork gelene kadar devam edeceğini belirterek, alım sezonun çiftçimize hayırlı olmasını temenni ederken, hasat sezonunun yoğun geçtiğinden randevular da sıkışıklar olabileceğini telaşe kapılacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

        Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden ise ilçe genelinde 80 bin dekar buğday, 10 bin dekar da arpa ekiminin yapıldığı ve hasadın sürdüğünü hava sıcaklığından dolayı biçimlerin sabahın erken saatleri ile gece yapıldığını söyledi.

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