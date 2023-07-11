GÜNCELLEME - Balıkesir'de kazaya karışan kamyonda sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede öldü
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kazaya karışan kamyonda sıkışan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hikmet Deniz (51) idaresindeki 16 ER 601 plakalı kamyon, Gönen-Bandırma kara yolu Edincik kavşağında, Ali Karaalp yönetimindeki 42 EKD 68 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çapmanın şiddetiyle ön kısmı ağır hasar gören kamyonun sürücüsü Deniz, aracında sıkışıp yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, Deniz'i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Deniz'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.