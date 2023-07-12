Maarif Vakfı hizmet içi eğitim semineri Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye’nin birçok kentinden gelen eğitimcilerin katılımıyla Maarif Vakfı tarafından "Türkçe Öğretmenleri Mesleki Gelişim Hizmet İçi Eğitim Programı" başladı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi BUBYO Uygulama Oteli’nde yaklaşık 160 Öğretmen ve idarecinin katılımıyla gerçekleşen programda Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, bir açılış konuşması yaptı.

Akgün Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren eğitim öğretim sistemleri alt yapısına önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Küresel bir eğitim markası olan Türkiye Maarif Vakfı olarak gelişmenin, ilerlemenin ve sorunları çözebilmenin yolunun eğitimden geçtiğini biliyoruz. Onun için Türkiye merkezli bir eğitim kurumu olarak küresel düşünüp yerel hareket etme felsefesini benimsiyoruz. Bu nedenle siz Türkçe öğretmenlerimiz dilimizin yaygınlaşması ve doğru kullanımı konusunda etkin rol oynuyorsunuz. Bu nedenle hizmet içi eğitimler çok önemli." dedi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile bir araya gelen Akgün’e Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından hazırlanan hediye paketi takdim edildi.

Dekanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeden sonra dekan İlban böyle güzide bir kurumu ve başkanını ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ve bundan böyle Maarif Vakfı ile başka konularda da işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

İki dönem halinde gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim programlarının ilki 11-17 temmuzda gerçekleşirken ikincisi ise 18-23 temmuzda “Okul Yöneticileri Hizmet İçi Eğitim Programı” ile devam edecek.