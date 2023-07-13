Havlu peçete yüklü tır dorsesi yandı
BALIKESİR (AA)- Balıkesir’de içerisinde havlu peçete yüklü tır dorsesinde yangın çıktı.
Balıkesir’in Susurluk ilçesi Sultaniye Mahallesi Yörsan Caddesinde A.İ’ye ait 41 DM 503 plakalı peçete yüklü TIR dorsesinde yangın meydana geldi.
Yangın yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri alevler büyümeden yangını söndürmeyi başardı.
Yangın sonrası tırın dorsesi ve taşıdığı ürünlerde maddi hasar oluştu.
Dorse yangını nedeniyle polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.