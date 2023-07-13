Erdek'te mor soğan hasadı başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'nda üretilen, balığın yanında tüketilmesi dolayısıyla "balık soğanı" olarak bilinen mor soğanın örme mesaisi başladı.

Erdek ilçesinde Kapıdağ Yarımadası'ndaki 5 kırsal mahallede üretilen, yumuşak, sulu ve tatlı özellikleri olan mor soğan, yoğun talep görüyor. Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan mor soğanda hasat dönemi sürüyor. İlçede yaklaşık 500 dekar alanda yetiştirilen ürün topraktan söküldükten sonra barakalarda saplarından örülerek satışa sunuluyor.

İstiflenen ve satışa hazır hale getirilen soğanlar, üretimin en fazla yapıldığı yer olan Ballıpınar Mahallesi'nde müşterilerinden ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Erdek İlçe Tarım Müdürü Dilek Işıktaş ve AK Parti Balıkesir Büyükşehir Meclis üyesi Ceyhun Mırız yapılan Mor Soğan hasadını Ballıpınar Mahallesinde yerinde inceleyerek üreticilerden bilgiler alındı ve hasadın bereketli olması dileklerinde bulundu.

Üreticilerden Ayhan Ermiş ise 60 yaşında olduğunu 10 yaşından bu yana bu meslek ile uğraştığını ve yağışlardan dolayı rekoltede biraz düşüş olduğunu ama çok fazla kaybın yaşanmadığını ifade etti.

Tarladan sökülen soğanın hemen satıldığını belirten Ermiş, kısa sürede soğanın biteceğini dile getirdi. Ahmet Ermiş, "Normalde Haziran 15'inde başlıyoruz bu sene yağmurlardan dolayı geç başladık. Soğuk oldu hava normalde Haziran 10 yada 15'inde söküm oluyor. Seriyoruz tarlada kurutuyoruz. Mor soğanın özelliği genetiğiyle oynanmamış kendi tohumu, zaten bu soğan salataya girdimi kendi suyunu salıyor özelliği budur ve salata değişik oluyor. Dünyada 2 yerde yetiştirildiğini biliyorum ama özelliği yumuşak acıda değil." şeklinde konuştu.