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        Edremit'te yok olmaya yüz tutmuş objeleri restore ederek envantere kazandırıyorlar

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:05
        Edremit'te yok olmaya yüz tutmuş objeleri restore ederek envantere kazandırıyorlar

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Etnografya Müzesine bağışlanan tarihi değeri bulunan objeler, restore edilerek tekrar ilk günkü haline dönüştürülüyor.

        Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi sorumlusu makine teknikeri İrfan Kolçak ve ekibi tarafından itina ile restorasyonu tamamlanan eserler, müzede sergileniyor.

        Edremitli Seda Dumanlı Altıntaş tarafından müzeye bağışlanan çini soba, Edremit Belediyesi Ahşap Boyama Kursu Öğretmeni Behiye Burdurlu tarafından orijinal renklerine sadık kalınarak boyanıyor.

        Birçok tarihi objenin restore edilerek sergilendiği müzenin sorumlusu İrfan Kolçak, AA muhabirine, müzeye son zamanlarda Edremit etnografyasını yansıtan birçok eser bağışlandığını söyledi.

        Bağışlanan eserler arasında 100-150 yıllık çini sobalar, eski lambalar, eski tulumbalar yer aldığını dile getiren Kolçak, "Bunların restorasyonlarını yapıyoruz ve yeniden müzemize kazandırıyoruz. 100 yıllık, 150 yıllık eserler var. Bunların bazıları çok iyi durumda ama bazıları maalesef yıllara dayanamayıp yıpranmış durumda olanlar var. Bunları boyalarını yaparak orijinal hallerine çevirmeye çalışıp müzemizde sergiliyoruz." dedi.

        Müzeyi ziyaret edenlerin daha önce hiç görmedikleri, karşılaşmadıkları objeleri görünce şaşırdıklarını belirten Kolçak, şöyle konuştu:

        "Hiç hayatlarında görmedikleri lambalar var. Onların eski hallerini, yeni hallerini görünce bayağı bir şaşırıyorlar ve hoşlarına gidiyor. Değişik objeler görmesi, etnografik eserleri görmesi insanların daha çok ilgisini çekiyor."

        Kolçak, yok olmaya yüz tutmuş tarihi değerli olan eserleri yeniden hayata döndürerek müzede halkın beğenisine sunduklarını sözlerine ekledi.

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