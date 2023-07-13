Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Balıkesir'de kamyonete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:47
        Balıkesir'de kamyonete çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Hasan Otçu'nun (62) kullandığı 10 PG 035 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir - Bandırma kara yolunun Aksakal mevkiinde önünde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 PP 053 plakalı kum yüklü kamyonete çarptı.

        Kaza nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede Otçu'nun olay yerinde can verdiği anlaşıldı.

        Otçu'nun cenazesi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
        Şehit Er Sarıkaya için evinin önünde helallik alındı (2)
        Şehit Er Sarıkaya için evinin önünde helallik alındı (2)
        Ayvalıkgücü'ne genç forvet 
        Ayvalıkgücü'ne genç forvet 
        Balıkesir'e şehit ateşi düştü
        Balıkesir'e şehit ateşi düştü
        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj
        Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez: Aldığımız futbolcuların farklı mevkilerde oynaması avantaj
        Korhan Berzeg, metruk ve şüpheli binalarda arandı
        Korhan Berzeg, metruk ve şüpheli binalarda arandı