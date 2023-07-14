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        Balıkesir Üniversitesinde arpa hasadı başladı

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        Giriş: 14.07.2023 - 08:52
        Balıkesir Üniversitesinde arpa hasadı başladı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi'ndeki tarıma elverişli arazilerde ekimi yapılan arpa için hasada başlandı.

        Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekilen arpanın hasadına Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Oğurlu'ya, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Baykalır ve Genel Sekreter Yemliha Yanar da eşlik etti.

        Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Baykalır, hasat hakkında Rektör Oğurlu'ya bilgi verdi.

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