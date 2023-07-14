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        Balıkesir'deki tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 08:54
        Balıkesir'deki tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını durdurdu.

        Araçta yapılan aramada Osmanlı Devleti dönemine ait 3 seccadenin yanı sıra, tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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