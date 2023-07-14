Balıkesir'deki tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları çalışmada Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını durdurdu.
Araçta yapılan aramada Osmanlı Devleti dönemine ait 3 seccadenin yanı sıra, tabanca ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.