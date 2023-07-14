Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Uçar, zeytinyağı konusunda tüketiciyi bilinçlendirme uyarısı yaptı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytinyağı konusunda tüketicilerin daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Uçar, Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, zeytinyağında sahte ve adresi belli olmayan ürünlerin ticaretini yapanları Cumhuriyet savcılığına şikayet ettiklerini söyledi.

Tüketicilerin zeytinyağı konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Uçar, "Kurum olarak verdiğimiz eğitim, reklam panosu ilanları, televizyon röportajları ile yaptığımız tüm etkinliklerde ve kurumumuzun sahibi olduğu ATOLAB A.Ş. ile tüketiciyi bilinçlendirme çabalarımız artarak devam etmektedir." diye konuştu.

Toplantıya, başkan yardımcıları Osman Özdoğan ve Mehmet Babayiğit, yönetim kurulu üyeleri Gizem Er Aytan ve Mehmet Çokkorkmaz ile Oda Genel Sekreteri Ahmet Baç da katıldı.