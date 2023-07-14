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        Balıkesir'de yaz spor okulları için açılış töreni yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:48
        Balıkesir'de yaz spor okulları için açılış töreni yapıldı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla 37 branşta eğitim verecek yaz spor okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kurtdereli Spor Salonu'ndaki törende açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sporda başarının kendiliğinden gelmediğini, çalışarak kazanıldığını söyledi.

        Şıldak, çocuklarını sporla buluşturan, sporu tercih eden, "sağlıklı bir toplum için spor" diyen bütün velileri kutladığını dile getirdi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yüzmeden atletizme kadar 18 binin üzerinde öğrencinin spor okullarına katıldığını belirterek, "2014 yılından bu yana öğrenci yetiştirmek için emek harcıyoruz. Balıkesir'de şampiyonlar çıkmaya başladı. 37 ayrı branşta Türkiye ve olimpiyat şampiyonları çıkarmaya çalışıyoruz. Balıkesir'i güzel bir il yapmak istiyoruz, velilerimizin desteğine çok ihtiyacımız var." dedi.

        Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp da yaz spor okullarının 20 ilçede devam edeceğini anlattı.

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