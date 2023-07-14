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        Balıkesir'de yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 21:48
        Balıkesir'de yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ev yangınında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Altınkum Mahallesi Ege Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangında, ev sahiplerinden Ülker Aldemir, vatandaşlar tarafından daireden çıkarıldı.

        Yoğun duman nedeniyle bulunduğu odada mahsur kalan Aldemir'in eşi Abdulkadir Aldemir (92) ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen Aldemir, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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