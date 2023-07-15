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        GÜNCELLEME - Avşa Adası'ndaki arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:33
        GÜNCELLEME - Avşa Adası'ndaki arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'e bağlı Avşa Adası'nda çıkan arazi yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Avşa Adası'ndaki yerleşime uzak kırsal bölgede henüz bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

        Otların alev aldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 2 vidanjör ve 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 70 dönümlük alanda hasar oluştu.

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