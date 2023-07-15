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        Teksüt Bandırmaspor, Metehan Mimaroğlu'nu kiraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 20:02
        Teksüt Bandırmaspor, Metehan Mimaroğlu'nu kiraladı

        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırma ekibi, Altınordu'dan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

        Daha önce Bursa Nilüfer, İstanbul Güngörenspor, Konyaaltı Bld, Ergene Velimeşe, Edirnespor, Alibeyköy, Osmaniyespor FK, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Altınordu takımlarında da forma giyen Metehan Mimaroğlu, 179 maçta 33 gol atıp 22 asist yaptı.

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