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        Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 08:11
        Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Kısım Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        Kurtarılan göçmenler daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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