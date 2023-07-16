Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D. suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre jandarma, Tahtakuşlar Mahallesi Havacılar mevkisi ile Avcılar Mahallesi Fener Mevkisi'nde bulunan eğlence mekanlarında özellikle genç yaştaki kişilere madde satışı yapıldığına dair istihbarat bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, fiziki takip çalışmaları başlatıldı.

Yapılan takip sonucu şüpheli A. D, Havacılar mevkisinde uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada ise 25 adet hap, 15 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 3 madde kullanma aparatı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli A.D'nin yargılanması için gerekli işlemler başlatıldı.