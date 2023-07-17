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        Balıkesir'deki ağıl yangınında 33 küçükbaş hayvan telef oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:14
        Balıkesir'deki ağıl yangınında 33 küçükbaş hayvan telef oldu

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de çıkan bir ağıl yangınında, 33 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Burhaniye ilçesinin Pelitköy Mahallesi Geriş mevkisinde Hasan Çelik'e ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Şiddetli rüzgar sebebiyle yangın yandaki tarlaya sıçradı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangına 3 arazöz, 2 uçak ve 2 tanker ile müdahale etti.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemede 33 küçükbaş hayvanın telef olduğu, Mehmet Vural'a ait tarlada ise yaklaşık 150 saman balyasının yandığı tespit edildi.

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