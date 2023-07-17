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        GÜNCELLEME - Balıkesir Sındırgı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:13
        GÜNCELLEME - Balıkesir Sındırgı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Alyaka Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale edilen yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Ekipler, 5 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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