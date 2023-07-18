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        Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 01:35
        Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı

        BALIKESİR (AA) - Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda 59 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) bölgeye gitti.

        Ekipler, lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkarttı.

        Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından müdahalede bulunuldu. Hareketli lastik bot durularak içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yine Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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