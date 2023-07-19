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        Balıkesir'de orman köylülerine hayvancılık için kredi desteği sağlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:17
        Balıkesir'de orman köylülerine hayvancılık için kredi desteği sağlandı

        BALIKESİR (AA) - Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) tarafından Balıkesir'e bağlı Manyas ilçesindeki orman köylülerine hayvancılık için kredi desteği sağlandı.

        Manyas'ta 16 orman köylüsüne toplam 1 milyon 215 bin lira kredi kullandırıldığı ve bu kredilerin yüzde 20'lik kısmının ise hibe olarak devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

        ORKÖY Mühendisi Turan Duymaz, verilecek kredilerin ödemelerinin sıfır faiz olduğunu kaydetti.

        Verilecek kredilerin çeşitli olduğunu aktaran Duymaz, "Süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, arıcılık, traktör, tomruk çekme vinci ve motorlu testere kredileri verilmektedir. Şehit yakınları ve gaziler kuraya tabi değildir. 2023 yılı için krediler süt sığırcılığı kapsamında 115 bin lira, süt koyunculuğu için ise 135 bin liradır." diye konuştu.

        Ören Mahallesi Muhtarı Osman Avcı ise projeden memnun kaldıklarını, hayvancılığı geliştirme açısından çok güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.

        Kredilerin geri ödemelerinin 2025 yılında başlayıp, 2029 yılında sona ereceği bildirildi.

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