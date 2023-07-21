Sındırgı'da belediyenin yetiştirdiği yem bitkileri hasat edildi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı Belediyesi tarafından 200 dekarlık alanda üretilen yem bitkilerinin hasadı gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kurulan damızlık koç üretim tesisindeki hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yetiştirilen arpa, yulaf, buğday, fiğ gibi yem bitkilerinin hasadı yapıldı.

Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Fatih Acar, yaptığı açıklamada, hasadı gerçekleştirilen yem bitkilerinin damızlık koç üretim tesisinin bir yıllık ihtiyacı karşılayabilecek miktarda olduğunu belirterek, hasatla birlikte belediyenin bütçesine katkı sunduklarını vurguladı.