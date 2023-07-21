Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sındırgı'da belediyenin yetiştirdiği yem bitkileri hasat edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:41
        Sındırgı'da belediyenin yetiştirdiği yem bitkileri hasat edildi

        BALIKESİR (AA) - Sındırgı Belediyesi tarafından 200 dekarlık alanda üretilen yem bitkilerinin hasadı gerçekleştirildi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kurulan damızlık koç üretim tesisindeki hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yetiştirilen arpa, yulaf, buğday, fiğ gibi yem bitkilerinin hasadı yapıldı.

        Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Fatih Acar, yaptığı açıklamada, hasadı gerçekleştirilen yem bitkilerinin damızlık koç üretim tesisinin bir yıllık ihtiyacı karşılayabilecek miktarda olduğunu belirterek, hasatla birlikte belediyenin bütçesine katkı sunduklarını vurguladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü'nde 3 imza
        Ayvalıkgücü'nde 3 imza
        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
        Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bandırma'da seyir halindeyken alev alan otomobilden son anda çıktı
        Bandırma'da seyir halindeyken alev alan otomobilden son anda çıktı
        İvrindi'de orman işçilerine iş güvenliği eğitimi verildi
        İvrindi'de orman işçilerine iş güvenliği eğitimi verildi