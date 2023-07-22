Balıkesir'de görevli polis memuru 6'ncı kişisel resim sergisini açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Sabahattin Cevizci, 6'ncı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra polislik mesleğini seçen ve 11 yıldır teşkilatta görev yapan Sabahattin Cevizci, 6'ncı kişisel sergisini Avlu Balıkesir Kongre Merkezi fuaye alanında açtı.

Halen Altıeylül İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliğinde görev yapan polis memuru Cevizci'nin "Turna" adlı sergisinin açılışına Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

Tual üzerine işlenen yağlı boya ve akrilik boya olmak üzere 17 eserden oluşan Cevizci'nin eserleri sanatseverlerden ilgi gördü.