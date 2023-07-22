Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Balıkesir'de görevli polis memuru 6'ncı kişisel resim sergisini açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:46
        Balıkesir'de görevli polis memuru 6'ncı kişisel resim sergisini açtı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Sabahattin Cevizci, 6'ncı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun olduktan sonra polislik mesleğini seçen ve 11 yıldır teşkilatta görev yapan Sabahattin Cevizci, 6'ncı kişisel sergisini Avlu Balıkesir Kongre Merkezi fuaye alanında açtı.

        Halen Altıeylül İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliğinde görev yapan polis memuru Cevizci'nin "Turna" adlı sergisinin açılışına Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

        Tual üzerine işlenen yağlı boya ve akrilik boya olmak üzere 17 eserden oluşan Cevizci'nin eserleri sanatseverlerden ilgi gördü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de Armutalan Kültür Merkezi hizmete açıldı
        Balıkesir'de Armutalan Kültür Merkezi hizmete açıldı
        Balıkesir'de "2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" etkinliği
        Balıkesir'de "2023 Mevlana Yılı ve Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü" etkinliği
        Sındırgı'da belediyenin yetiştirdiği yem bitkileri hasat edildi
        Sındırgı'da belediyenin yetiştirdiği yem bitkileri hasat edildi
        Ayvalıkgücü'nde 3 imza
        Ayvalıkgücü'nde 3 imza
        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü