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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 16:04
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkez Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda 3 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 186 adet sentetik uyuşturucu hap, 25 gram marihuana, 17 gram metamfetamin, 17 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 14 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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