Balıkesir'deki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Erdek ilçesi kırsal Ocaklar Mahallesi girişinde, S.A. yönetimindeki 34 KP 2556 plakalı hafif ticari araç ile H.A. idaresindeki 10 TK 030 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü H.A. itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki S.A, D.T. ve H.G. ile otomobilde bulunan H.A. ile U.N. ve U.N.U. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.