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        Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 22:53
        Balıkesir'de 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlı yakalandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 zanlının, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

        Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, Yemen uyruklu oldukları öğrenilen, 4'ü kadın 13 düzensiz göçmenle 3 zanlıyı yakaladı.

        Operasyonda, şüphelilerin kullandığı minibüs ve ticari taksinin yanı sıra tekne motoru, şişme bot, el pompası gibi materyaller ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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