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        Teksüt Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 02:00
        Teksüt Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, defans oyuncusu Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna kattı.

        Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, bugüne kadar forma giydiği 318 maçta, 11 gol ve 4 asist yapan defans oyuncusu Mexer ile 2 yıllık anlaştı.

        34 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Maputo, Sporting CP, SC Olhanense, CD Nacional, Stade Rennes, Bordeaux Estoril Praia takımlarda forma giymişti.

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