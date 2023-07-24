Teksüt Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, defans oyuncusu Edson Andre Sitoe Mexer'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, bugüne kadar forma giydiği 318 maçta, 11 gol ve 4 asist yapan defans oyuncusu Mexer ile 2 yıllık anlaştı.
34 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Maputo, Sporting CP, SC Olhanense, CD Nacional, Stade Rennes, Bordeaux Estoril Praia takımlarda forma giymişti.