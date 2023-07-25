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        Toprak Mahsülleri Ofisi Manyas'ta on bin ton ürün alımı yaptı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:23
        Toprak Mahsülleri Ofisi Manyas'ta on bin ton ürün alımı yaptı

        BALIKESİR (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Balıkesir'e bağlı Manyas ve Gönen ilçelerinde günlük 200 ton ile alımlara başladığı hubutat günlük alım limitini 600 tona çıkardı.

        Kurumun Manyas ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesinde ortak alımları sürüyor.

        TMO alım merkezlerinde, Gönen ve Manyas'lı çiftçiler randevu sırasına göre kamyon ve traktörler ile ürünlerini getiriyor.

        Ofis tarafından randevu sistemi ile çiftçilerin zaman kaybının önüne geçilmesi hedeflenen alımlarda, rutubet oranının üst limitinin 14 olduğu ve rutubet oranının 14'ün üzerinde olan buğdayların kurutularak getirilmesi isteniyor.

        TMO elemanları gelen ürünlerin nem, protein, dane sayısı gibi özelliklerini ölçmenin ardından ürünleri alım merkezine döküyorlar.

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