Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Balıkesir'in balları uluslararası yarışmalarından ödül aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:17
        Balıkesir'in balları uluslararası yarışmalarından ödül aldı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde üretilen arılardan elde edilen ballar, uluslararası yarışmalardan ödül aldı.

        Paris Uluslararası Bal Ödülleri (Paris International Honey Awards) kapsamında Meşe, Çam ve Çiçek Balı ürünlerinin her biri için "Altın Bal Ödülü" kazanılırken, Londra Uluslararası Bal Ödülleri (London International Honey Awards) kapsamında ise Püren ve Ihlamur Balı ile "Altın Bal Ödülü", Hayıt Balı ile de "Gümüş Bal Ödülü" kazanıldı.

        Balıkesir Belediyesi, arı ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması ve Balıkesir Balı’nın dünya çapında bir marka haline gelmesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

        Balıkesir’de ürün standartlarını koruyarak yüksek kalitede bal ve ürünlerinin üretilmesini desteklediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Şehrimiz doğasıyla, iklimiyle, endemik bitki çeşitliliği, bereketli ovaları ve ormanlarıyla arıcılık yapılması için biçilmiş kaftan. Biz de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı’nı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

        Arıcılık yapan üreticileri desteklediklerini aktaran Yılmaz, "Balıkesir Balını dünya sahnesine çıkardık. 5 Altın Bal Ödülü ve 1 Gümüş Bal Ödülü kazandık. Çalışmalarımızın meyvesini almak bizleri çok mutlu ediyor. Balıkesir adına yakışır şekilde 'bal diyarı' oluyor. Bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        16 yıllık kiracısının katili oldu! Avukatından çarpıcı tespit!
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil

        Benzer Haberler

        Toprak Mahsülleri Ofisi Manyas'ta on bin ton ürün alımı yaptı
        Toprak Mahsülleri Ofisi Manyas'ta on bin ton ürün alımı yaptı
        Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı
        Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıldı
        4. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi
        4. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi
        Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 yabancı uyruklu kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 yabancı uyruklu kurtarıldı
        Teksüt Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Teksüt Bandırmaspor, Edson Andre Sitoe Mexer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı