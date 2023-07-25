Balıkesir'in balları uluslararası yarışmalarından ödül aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde üretilen arılardan elde edilen ballar, uluslararası yarışmalardan ödül aldı.

Paris Uluslararası Bal Ödülleri (Paris International Honey Awards) kapsamında Meşe, Çam ve Çiçek Balı ürünlerinin her biri için "Altın Bal Ödülü" kazanılırken, Londra Uluslararası Bal Ödülleri (London International Honey Awards) kapsamında ise Püren ve Ihlamur Balı ile "Altın Bal Ödülü", Hayıt Balı ile de "Gümüş Bal Ödülü" kazanıldı.

Balıkesir Belediyesi, arı ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması ve Balıkesir Balı’nın dünya çapında bir marka haline gelmesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir’de ürün standartlarını koruyarak yüksek kalitede bal ve ürünlerinin üretilmesini desteklediklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Şehrimiz doğasıyla, iklimiyle, endemik bitki çeşitliliği, bereketli ovaları ve ormanlarıyla arıcılık yapılması için biçilmiş kaftan. Biz de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı’nı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıcılık yapan üreticileri desteklediklerini aktaran Yılmaz, "Balıkesir Balını dünya sahnesine çıkardık. 5 Altın Bal Ödülü ve 1 Gümüş Bal Ödülü kazandık. Çalışmalarımızın meyvesini almak bizleri çok mutlu ediyor. Balıkesir adına yakışır şekilde 'bal diyarı' oluyor. Bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.